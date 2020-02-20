В Родительском комитете оценили расширение программы маткапитала

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала принятие Госдумой законопроекта, согласно которому материнский капитал будет выдаваться на первого ребенка в размере 466 617 рублей и на второго и последующего ребенка в размере 616 617 рублей.



«Конечно же, нужно поддерживать и при рождении первого ребенка, и при рождении второго, и при рождении третьего, а также при рождении последующих детей. Потому что независимо от такого, каким ребенок рождается по счету в семье, он нуждается в средствах. То есть мы уровняем в интересах всех последующих детей», — цитирует RT Волынец.

Также она заявила о необходимости принятия федерального закона о статусе многодетных семей, так как во всех регионах разные пособия, льготы и преференции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о порядке направления средств маткапитала на жилье. Теперь семьи смогут переводить эти деньги на эскроу-счета.