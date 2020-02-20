Евгений Плющенко: «Загитова и Медведева зарабатывают для себя очень мало»

Фото: David J. Phillip / AP (meduza.io)

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева должны зарабатывать намного больше, чем получают на данный момент.

— Фигурным катанием вообще можно зарабатывать? Часто слышишь от фигуристов — затраты большие, а покрыть их очень сложно.

— Только личными спонсорскими контрактами, других вариантов нет. Как у меня было.

— Ну у вас четыре медали Олимпиад. А что делать середнякам чемпионата России?

— То, о чем я говорил — нанимать менеджеров, уделять этому внимание. Даже Загитова и Медведева зарабатывают для себя очень мало. Понимаю, что эти суммы для многих большие, но они с учетом своих результатов и популярности имиджа должны получать совершенно другие деньги. А они большую часть зарабатывают на шоу. Вопрос опять же к пиарщикам.

Мой сын зарабатывает в 7 лет! У него четыре больших спонсора. Мы довольны, и спонсоры продлевают с ним контракты уже второй год, но этим всерьез занимается моя жена. Суммы для маленького мальчика фантастические. Даже боюсь называть, чтобы не было зависти. Вот это я понимаю — отличный менеджмент, — заявил Плющенко.

Напомним, ранее главный редактор Tatler сказала, что Загитова совсем не разбирается в моде.