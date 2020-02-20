Госкомпания из Татарстана вошла в список самых расточительных в России по закупкам автомобилей

Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм») заняло третье место в списке самых расточительных госкомпаний России. Об этом сообщили в бюро расследований «Общероссийского народного фронта», активисты которого составили «Индекс расточительности».



Там сообщили, что ГУП из Татарстана, учредителем которого является Минземимущество РТ, купило Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography — TL6 за в 10,98 млн рублей.

Первое место в рейтинге заняло АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», которое собиралось купить BMW 750Li xDrive за 12,3 млн рублей. Но впоследствии компания отказалась от закупки. На второй строчке идет АО «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», которое купило автомобиль, схожий по характеристикам с Mercedes-Benz S 560, за 11,3 млн рублей автомобиль.