Минздрав ответил на исследование о недостатке коек в больницах в случае вспышки короновируса

В Минздраве России прокомментировали исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza об обеспечении койками в инфекционных больницах в России в случае негативного развития ситуации с коронавирусом. В ведомстве заявили, что пока не могут дать оценку представленным данным.

«Исследование в Минздрав России не поступало, поэтому давать подробную оценку без анализа методологии данной работы не представляется возможным. При поступлении этого исследования в установленном порядке в ведомство, оно будет тщательно изучено с привлечением ведущих специалистов отрасли», — ответили «Реальному времени».

Минздрав подчеркнул, что инфекционная служба готова к вызовам. Больницы укомплектованы необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием.



Ранее аналитики заявили, что если в России возникнет вспышка заболевания, особенно опасная ситуация может сложиться в Татарстане. По данным расчетов, если на одну тысячу человек будет один зараженный, койка в инфекционном отделении в Татарстане достанется одному из пяти заразившихся.





