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Казанский «Зенит» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов

10:11, 20.02.2020
Казанский «Зенит» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов
Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» потеряли шансы пробиться в стадию плей-офф Лиги чемпионов по волейболу.

Накануне казанская команда дома обыграла турецкий «Халкбанк» (3:1), но этого не хватило для выхода из группы. В параллельном матче бельгийский «Греньярд» выиграл у польского «Ястшембский Венгель» (3:2) и опередил казанцев.

Таким образом, «Зенит-Казань» вылетел из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, ранее тренер казанцев Алексей Вербов заявил, что не верит в перспективы клуба в главном командном турнире по волейболу.

СпортВолейбол Татарстан
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