Алексей Вербов: «Не верю, что чудо в Лиге чемпионов возможно. Мы сами виноваты в том, что вылетаем»

Старший тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал последние матчи своей команды и рассказал о том, как относится к теоретическим шансам на выход в плей-офф Лиги чемпионов:

— В Новокуйбышевске лично у меня релакса не получилось. В третьей партии «Нова» вела в счете в концовке. Я вижу по ребятам, как тяжело им далось поражение в Польше, да и вся нынешняя Лига чемпионов. Жизнь на этом не останавливается, будем бороться за Финал Шести. За то, чтобы он прошел в Казани.

— Уже не первый раз в сезоне «Зенит» расслабляется, когда уверенно ведет в счете в одной из партий…

— Да, по сути, это единственный момент в субботнем матче, в котором мне как тренеру придется разобраться. Наши ребята не имели права расслабляться в такой игре, «Нова» легко могла наказать. Если смотреть в целом по сезону, то это уже действительно не первый эпизод. По сути, две такие проигранные партии нам стоили вылета из Лиги чемпионов. Эти две игры я пересмотрел, наверное, раз десять, но не увидел каких-то таких моментов, в чем можно обвинить ребят. Пожалуй, это случай. Наверное, так должно было произойти. Как и в случае с нашей победой, например, на полуфинальном этапе Кубка России в Новосибирске, где мы также смогли переломить игру. Мы вытащили почти проигранный матч, а затем в Москве выиграли кубок. Это — спортивная жизнь.

— Неужели совсем нет надежды, что соперники проиграют в оставшихся матчах Лиги чемпионов и у «Зенита» появится шанс?

— Я в это, если честно, совсем не верю. Нам, кроме себя, винить некого. Наша команда, в которой собраны такие мастера, должна брать свое сама, как бы хорошо ни играл соперник. Мы для этого имеем все ресурсы, все возможности. Надеяться на то, что «Берлин» поедет в Кемерово побеждать? Сделают так, молодцы. Но они это будут делать не для нас, а для себя. Но мы в это не верим. У нас последний матч с турецкой командой дома. Мы в любом случае будем играть на победу и сделаем все от нас зависящее. Будь что будет, — приводит слова Вербова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Зенит-Казань» на минувшей неделе проиграл в гостях польскому «Ястржебски» со счетом 1:3 и теперь находится на грани вылета из Лиги чемпионов. В Суперлиге подопечные Вербова обыграли в субботу «Нову» (3:0) и находятся на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата.