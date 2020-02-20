Страховой Дом ВСК разработал «умного» чат-бота для Telegram

Страховой Дом ВСК открыл новый коммуникационный канал для общения с клиентами — чат-бот Домовёнок ВаСьКа в Telegram (6+). Бота «научили» задавать вопросы разной сложности и анализировать ответы. По окончанию опроса алгоритм бота выдавал индивидуальный результат.

Проект приурочен к 28-летию ВСК. В праздничной версии проекта Домовёнок ВаСьКа задавал вопросы об автомобилях и путешествиях. Опрос прошли несколько тысяч человек. В итоге участники смогли получить скидку до 28% на страховые продукты. Чем больше правильных ответов, тем больше была скидка.

После общения с ВаСьКой клиенты и участники оставили свои поздравления команде Страхового дома ВСК. 43% опрошенных пожелали компании процветания, на втором месте пожелания удачи - 16%. Замыкает тройку поздравлений пожелание большего количества клиентов — 15%. Самым креативным поздравлением стало (пунктуация и орфография автора сохранены) «Желаю всегда оставаться крепкими, бойкими, весёлыми, уверенными, отважными и крутыми, как лев среди зверей, как орёл в небе, как василёк в чистом поле, как базилик на грядке. Пусть каждый день будет фартовым, пусть счастье и удача валит не в розницу, а оптом!»

«На протяжении истории нашей компании предоставление качественного клиентского сервиса было и остается одной из главных стратегических задач ВСК. Мы взаимодействуем с клиентами посредством различных каналов коммуникации и рады открыть еще один новый канал для общения», — рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.



Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»