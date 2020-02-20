Путин: Медведев был в курсе собственной отставки

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что отставку Дмитрия Медведева он обсуждал с ним заранее. По его словам, бывший премьер-министр был в курсе предстоящих изменений в правительстве.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — заявил глава государства в интервью ТАСС.

По словам Путина, тянуть с назначением нового кабинета министра было нельзя — такая страна, как Россия, не может оставаться долгое время без правительства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что бывший премьер-министр Дмитрий Медведев самостоятельно принял решение об отставке правительства и пошел на этот шаг после того, как Владимир Путин поставил новые задачи в ходе послания Федеральному собранию.