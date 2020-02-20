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В Татарстане ожидается снег и плюсовая температура

05:49, 20.02.2020
В Татарстане ожидается снег и плюсовая температура
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 20 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможен туман. Днем синоптики предсказывают местами осадки в виде снега и мокрого снега.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от 0°С до +3°С. В Казани термометры покажут 1—3 градуса выше ноля. В Набережных Челнах прогнозируется от 0°С до +2°С.

На дорогах гололедица, местами сильная.

Общество Татарстан
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