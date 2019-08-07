Цены на золото превысили максимум впервые за 6 лет

Цена на золото поднялась выше $1,5 тыс. за унцию. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2019 года на бирже Comex выросла на 1,17%, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, превышен показатель с апреля 2013 года.



Золото стремительно растет на фоне торговой войны между США и Китаем и снижения на мировых фондовых рынках.

Напомним, ранее указывалось, что цена унции золота с немедленной поставкой на азиатской сессии увеличилась до $1 411,63. Рост составил 1,7%. Также сообщалось, что международные резервы России достигли максимального значения с 2014 года.

