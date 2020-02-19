В Татарстане за сутки пропадает 12 человек — видео

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За год в Татарстане насчитывается около 4 тысяч пропавших без вести. В среднем за сутки можно насчитать до 12 пропавших, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Когда снежная зима, мы зачастую находим пропавших без вести уже только весной, когда оттаивает снег», — рассказал замначальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Альберт Юсупов.

Зачастую полиции помогают добровольные поисковые отряды, такие как «Лиза Алерт». Вступить в него может каждый, достаточно обратиться в региональное отделение, страничку которого легко найти в соцсетях.