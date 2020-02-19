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За 2019 год число сотрудников КАМАЗа сократилось на 3,5%

15:11, 19.02.2020
За 2019 год число сотрудников КАМАЗа сократилось на 3,5%
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

По итогам 2019 года средняя численность работников КАМАЗа снизилась по сравнению с 2018 годом на 3,5%, до 30 051 человека.

В отчете компании отмечается, что в прошлом году произошел рост фонда заработной платы компании — на 4,2%, до 14,6 млрд рублей. Социальные выплаты увеличились на 14,2%, до 91,7 млн рублей.

По данным КАМАЗа, сокращение численности служащих предприятия обусловлено модернизацией производства.

Напомним, что КАМАЗ в 2020 году запланировал два корпоративных отпуска по 2 недели для большей части персонала — в январе и в июле. Исключение составляют только ремонтные и сервисные службы, им предстоит продолжить работу в штатном режиме.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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