За 2019 год число сотрудников КАМАЗа сократилось на 3,5%

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

По итогам 2019 года средняя численность работников КАМАЗа снизилась по сравнению с 2018 годом на 3,5%, до 30 051 человека.

В отчете компании отмечается, что в прошлом году произошел рост фонда заработной платы компании — на 4,2%, до 14,6 млрд рублей. Социальные выплаты увеличились на 14,2%, до 91,7 млн рублей.

По данным КАМАЗа, сокращение численности служащих предприятия обусловлено модернизацией производства.

Напомним, что КАМАЗ в 2020 году запланировал два корпоративных отпуска по 2 недели для большей части персонала — в январе и в июле. Исключение составляют только ремонтные и сервисные службы, им предстоит продолжить работу в штатном режиме.