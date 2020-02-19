Яруллин о «Татарча матч»: «Шурале был похож на Альфа, но такие матчи надо проводить почаще»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после победы над «Авангардом» (5:3) оценил проведение «Татарча матч» и прокомментировал выступление вратаря гостей Эмиля Гарипова.

— Клуб сегодня провел «Татарча матч». Как игроки это чувствовали?

— Для нас это был рядовой матч. На трибунах Шурале ходил, который больше был похож на Альфа (смеется). Здорово — татарские песни, плакаты: надо почаще такие матчи проводить.

— Эмиль Гарипов пропустил пять шайб. Общались с ним после матча?

— Я считаю, что его вины в голах нет — он сражался, был виден настрой. Скорее всего, это очень тяжело — столько лет играл здесь при родных трибунах, а сейчас приехал в других цветах, это серьезная психологическая нагрузка. Он молодец, нормально сыграл. Такие голы, где к нему не должно быть претензий, — сказал Яруллин.

Напомним, матч «Ак Барса» против «Авангарда» был посвящен татарской культуре.