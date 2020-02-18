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«Ак Барс» примет дома «Авангард», матч будет посвящен татарской культуре

10:40, 18.02.2020
«Ак Барс» примет дома «Авангард», матч будет посвящен татарской культуре
Фото: vk.com/hcakbars

В очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Ак Барс» примет дома омский «Авангард».

Встреча будет посвящена татарской культуре, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Ожидается, что на «Ак Барс Арене» болельщиков будут ждать национальная музыка, различные конкурсы и зимний сабантуй. Ведущие будут работать на двух языках, а гимны перед стартом встречи исполнит оркестр народных инструментов «Казан нуры».

«Ак Барс» анонсировал данную встречу как «Татарча матч».

Начало игры с «Авангардом» — в 19.00 по мск.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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