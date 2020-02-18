Татарстан вошел в рейтинг незаконной онлайн-продажи алкоголя

Татарстан занял девятое место в рейтинг незаконной онлайн-продажи алкоголя. Об этом говорится в результатах исследования Центра мониторинга оборота алкогольной продукции в сети интернет «Щит» (ЦМАПИ), которое проводилось с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года.

В рейтинг также вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Подмосковье, Красноярский край, Ростовская область и Якутия. Топ-10 замыкает Новосибирская область, пишут «Известия».

«При этом мы также отмечаем тенденцию, что онлайн-бутлегеры наиболее активно действуют в городах-миллионниках, там, где развит сервис доставки, налажена логистика. Лидерами здесь являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Омск, Новосибирск, Уфа, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь», — рассказал директор ЦМАПИ Сергей Брода.

Ранее сообщалось, что от некачественного алкоголя в Татарстане за 2019 год пострадали 563 человека, что на 3% больше, чем годом ранее. Причем в 223 случаях исход был смертельный, а рост этого показателя составил 19%. Среди отравившихся суррогатом насчитывается 28 детей и 27 подростков. Смертельных случаев среди них нет.