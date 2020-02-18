Путин уволил Суркова с поста своего помощника

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.

Указ об этом вступил в силу сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в январе директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков анонсировал уход Суркова с госслужбы. О точной причине ухода неизвестно, но сообщается, что связано это «со сменой курса на украинском направлении».

Сурков занимал пост помощника президента России с 20 сентября 2013 года. До этого был зампредседателя правительства РФ.