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Путин уволил Суркова с поста своего помощника

19:42, 18.02.2020
Путин уволил Суркова с поста своего помощника
Фото: government.ru

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.

Указ об этом вступил в силу сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в январе директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков анонсировал уход Суркова с госслужбы. О точной причине ухода неизвестно, но сообщается, что связано это «со сменой курса на украинском направлении».

Сурков занимал пост помощника президента России с 20 сентября 2013 года. До этого был зампредседателя правительства РФ.

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