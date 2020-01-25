Политолог сообщил об уходе из госслужбы помощника президента РФ Владимира Суркова

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил в своем телеграм-канале об уходе с госслужбы помощника президента РФ Владимира Суркова. О точной причине ухода неизвестно, но сообщается, что связано это «со сменой курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков.

Ранее Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина и бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России.

