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«Казанский стратег»: «Лентач» представил свои названия транспортных карт в городах России

17:41, 18.02.2020
«Казанский стратег»: «Лентач» представил свои названия транспортных карт в городах России
Фото: vk.com/lentach

Мэрия Перми устроила конкурс на лучшее название местной транспортной карты, в котором на данный момент лидирует вариант «Пермская Езда». Это вариант местные власти забраковали из-за его сокращенной версии.

В связи с этим «Лентач» представил свои названия транспортных карт. В списке есть «Казанский стратег», «Питерские дороги», «Автотрассы Нальчика», «Пензенские издания» и т. д.

Общество Татарстан
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