«Казанский стратег»: «Лентач» представил свои названия транспортных карт в городах России

Мэрия Перми устроила конкурс на лучшее название местной транспортной карты, в котором на данный момент лидирует вариант «Пермская Езда». Это вариант местные власти забраковали из-за его сокращенной версии.

В связи с этим «Лентач» представил свои названия транспортных карт. В списке есть «Казанский стратег», «Питерские дороги», «Автотрассы Нальчика», «Пензенские издания» и т. д.