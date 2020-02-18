Застройщики Татарстана предложили меры по снижению себестоимости строительства

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередную серию встреч с представителями крупных компаний-застройщиков, ведущих свою деятельность на территории Казани и Высокогорского района РТ. Во встрече также принял участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Застройщики озвучили свои вопросы, связанные с переходом стройотрасли на механизм эскроу-счетов, а также предложили ряд мер по снижению себестоимости строительства, что будет способствовать повышению спроса на рынке, сообщает пресс-служба главы РТ.

Минниханов отметил, что все предложения застройщиков будут доведены до федерального уровня в рамках рабочей группы Госсовета РФ по развитию жилищной сферы, которую он возглавляет.

Ранее Минниханов обсудил с застройщиками увеличение объемов ввода жилья.