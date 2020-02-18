Еще один россиянин заразился новым коронавирусом
У еще одного гражданина России, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, диагностирован новый тип коронавируса.
«Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля с.г.», — сообщает пресс-служба посольства России в Японии.
Сейчас мужчина находится в специализированном медучреждении японской префектуры Аити, он чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования была госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава.
Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Вчера появилась информация, что гражданка России заразилась коронавирусом. Это первый случай заболевания новым коронавирусом среди россиян.ОбществоМедицина
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