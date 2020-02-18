Роб Клинкхаммер: «Ак Барс» — первый на Востоке, и нам хочется догнать лидера»

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от сегодняшнего матча в Казани против «Ак Барса».

«Прошло некоторое время с тех пор, как я сыграл свой последний полный матч. Поэтому сейчас я в нетерпении вернуться на лед. Особенно в Казани. Возвращаться сюда для меня крайне эмоциональный момент.

Думаю, сегодня надо сыграть попроще, проводить смены покороче. И буду надеяться, что «физика» меня не подведет. Наверное, все будет так же, как в прошлой игре. Встречаются две быстрые трудолюбивые команды, которые вряд ли дадут друг другу много свободного пространства. Так что все придется делать быстро, пользоваться ошибками соперника.

«Ак Барс» — первый на Востоке, и нам хочется догнать лидера. Нас ждет отличный матч», — считает Клинкхаммер.

Ранее стало известно, что против «Ак Барса» с первых минут выйдет вратарь Эмиль Гарипов.