Гарипов выйдет с первых минут матча против «Ак Барса»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов выйдет в стартовом составе омичей на игру против «Ак Барса». Об этом на предыгровой тренировке сообщил главный тренер команды Боб Хартли.

Напомним, Гарипов является воспитанником казанского хоккея. В середине нынешнего сезона он перешел в «Авангард», где провел 8 матчей, пропустил 11 шайб и одержал 5 побед.

В последнем матче между этими командами ворота омичей также защищал Гарипов. Тогда игра завершилась победой «Авангарда» (2:1б).

Ранее стало известно, что матч «Ак Барса» против «Авангарда» будет посвящен татарской культуре.