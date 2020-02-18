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В Казани расширят производство молкомбината и технополиса «Химград»

15:15, 18.02.2020
В Казани расширят производство молкомбината и технополиса «Химград»
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям инвестиционной политики РТ, определенным Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2020—2022 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, на Казанском молочном комбинате модернизируют и расширят производство, в Набережных Челнах построят завод по производству свинца путем переработки аккумуляторов.

Кроме того, в Казани хотят построить клинический госпиталь площадью 20 тыс. кв. м от ООО «Мать и дитя», расширить производственную инфраструктуру технополиса «Химград», создать киностудию полного цикла и т.д.

ОбществоВласть Татарстан
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