Бекмамбетов пригласил казанцев на съемки фильма о Михаиле Девятаеве

В Кронштадте в форте «Великий князь Константин» 17 февраля начались съемки нового блокбастера Тимура Бекмамбетова с рабочим названием «Побег из ада». Часть съемок пройдет в Казани, съемочная группа приедет в столицу РТ в мае. Участвовать в массовке режиссер пригласил жителей города.

«Мы будем снимать сцену 1957 года, когда Михаил Девятаев узнал о награждении после 12 лет ожидания. Узнал, что его подвиг признан и ему присвоили звание Героя Советского Союза. Будут сцены, связанные с периодом войны, потому что этот фильм и про его жену, про его жизнь в этом городе. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех ваших зрителей для участия в съемках, потому что понадобится много народа, чтобы воссоздать Казань того времени», — пригласил казанцев к участию в создании картины Тимур Бекмамбетов.

В фильме примет участие и актер Казанского ТЮЗа Нияз Зиннатуллин. Он сыграет Фатыха Абдуллина — лучшего друга Девятаева.



Подробнее о фильмах и съемках — в материале «Реального времени».

Ранее сообщалось, что фильм снимут сразу в двух форматах: помимо горизонтального формата, лента также выйдет в инновационном вертикальном.

Стоит отметить, что после 1945 года Девятаев работал и жил в Казани. Он умер 24 ноября 2002 года, похоронен на Арском кладбище в столице Татарстана.

