Эксперты назвали три лучших городских автомобиля стоимостью до 350 тысяч рублей

Фото: wikimedia.org / Jiří Erben

Аналитики составили топ-3 автомобилей для города, которые доступны в России по цене не выше 350 тысяч рублей. В список вошли Skoda Fabia, Chevrolet Aveo и Opel Astra H.

По мнению редакции сайта «Тарантас Ньюс», главный плюс Skoda Fabia — это двухсторонняя оцинковка кузова. За указанные деньги можно найти подержанное авто 2010–2013 года выпуска с пробегом около 100 000 — 130 000 км.

На втором месте оказался Chevrolet Aveo. Он также имеет оцинкованный кузов. До 350 000 рублей на вторичном рынке предлагаются машины, выпущенные в 2011–2014 года. Пробег составит 130 000 — 160 000 км. Авторы советуют проверять руль, поскольку так можно выявить скручивание пробега.

Замыкает тройку Opel Astra H. Кузов авто также сопротивляется коррозии. Покупатели, ограниченные суммой до 350 тысяч, смогут приобрести авто 2008–2012 года выпуска с пробегом около 120 000 — 160 000 километров.