Цулыгин о победе над «Сочи»: «Играли терпеливо, здорово, что использовали большинство»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче регулярного первенства КХЛ.

— Очень хорошо начали первый период, но, к сожалению, не смогли свою активность и моменты перевести в голы. При этом ребята — молодцы, выстояли втроем во втором периоде и уже потом играли терпеливо, не делая ошибок, ждали своего шанса и здорово, что использовали большинство. На терпении, такая хорошая трудовая победа.

— Сергеев и Коледов пропустили игру, с чем это связано?

— В обоих случаях это ротация.

— Прокомментируйте то, что разбили тройку Кадейкина, Сошников оказался в четвертом звене.

— Сошников не оказался в четвертом звене, это точно. Разбили тройку, потому что решили попробовать Сошникова в этом звене. Будут игры на маленьких площадках, а они играют более прямолинейно, без закатов. Неплохо играли и с Кугрышевым, но хотелось добавить нацеленности на ворота.

— Маннинен по ходу встречи перестал выходить на лед. Он получил травму?

— Нет, у него по состоянию здоровья. Ему просто стало нехорошо, — сказал Цулыгин.