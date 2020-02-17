В Нижнекамске пожарные освободили застрявшую в заборе косулю

В понедельник возле Нижнекамской школы №5 дикая косуля застряла в заборе. Вызволять ее прибыли пожарные.

Они приехали в 6:50, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Выяснилось, что животное зажато между металлическими прутьями.

Пожарные смогли освободить косулю при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Животное осмотрел начальник районного отдела Госкомитета по биологическим ресурсам. С его слов, серьёзных травм у косули нет. После чего животное отпустили в лесной массив.