Пришедшая вместе с Миллером главбух «Газпрома» вышла на пенсию

В «Газпроме» сменился главный бухгалтер. Пришедшая в 2001 году Елена Васильева вышла на пенсию.

На ее место назначен Михаил Россеев, до этого он занимал пост заместителя главного бухгалтера, передает пресс-служба компании.

Васильева в разное время работала главным бухгалтером ЖКО, заместителем главного бухгалтера главной бухгалтерии Ленинградского морского торгового порта, затем центральной бухгалтерии ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ОАО «Балтийская трубопроводная система».