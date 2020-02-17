Новости бизнеса

21:01 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Пришедшая вместе с Миллером главбух «Газпрома» вышла на пенсию

20:15, 17.02.2020
Пришедшая вместе с Миллером главбух «Газпрома» вышла на пенсию
Фото: gazprom.ru

В «Газпроме» сменился главный бухгалтер. Пришедшая в 2001 году Елена Васильева вышла на пенсию.

На ее место назначен Михаил Россеев, до этого он занимал пост заместителя главного бухгалтера, передает пресс-служба компании.

Васильева в разное время работала главным бухгалтером ЖКО, заместителем главного бухгалтера главной бухгалтерии Ленинградского морского торгового порта, затем центральной бухгалтерии ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ОАО «Балтийская трубопроводная система».

БизнесПромышленностьЭнергетика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров