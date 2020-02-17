Пришедшая вместе с Миллером главбух «Газпрома» вышла на пенсию
В «Газпроме» сменился главный бухгалтер. Пришедшая в 2001 году Елена Васильева вышла на пенсию.
На ее место назначен Михаил Россеев, до этого он занимал пост заместителя главного бухгалтера, передает пресс-служба компании.
Васильева в разное время работала главным бухгалтером ЖКО, заместителем главного бухгалтера главной бухгалтерии Ленинградского морского торгового порта, затем центральной бухгалтерии ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ОАО «Балтийская трубопроводная система».БизнесПромышленностьЭнергетика
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