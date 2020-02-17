В Татарстане мужчина обвиняется в сексуальном насилии над ребенком

Татарстанское управление Следкома объявило о завершении расследования уголовного дела о сексуальном насилии над девочкой. Обвинение предъявлено 43-летнему жителю Альметьевска, уже привлекавшемуся за подобные преступления.

По версии следствия, в августе 2017 года мужчина приставал к 7-летней девочке на территории базы отдыха в Тукаевском районе. На следующий год он вновь совершил в отношении ребенка преступление. На этот раз во дворе одной из школ Альметьевска.

«Через несколько месяцев девочка рассказала о произошедшем матери, а та обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После этого злоумышленник был задержан», — передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Следователи отмечают, что в 2002 году мужчина уже привлекался к ответственности за совершение развратных действий в отношении двух подростков.

Вину он не признал. Суд отправил его под арест.