Ижевский ансамбль «Италмас» отменил гастроли в КНДР из-за коронавируса

Удмуртский национальный ансамбль песни и танца «Италмас» отменил гастроли в Северную Корею. Причиной отмены стала «эпидемия коронавируса» в Азии.

«Отмена визита в Северную Корею стала единственной отменой зарубежных гастролей за всю историю творческой деятельности коллектива», — подчеркивает пресс-служба республиканской филармонии.

Ансамбль из Ижевска должен был принять участие в фестивале «Апрельская весна» в Пхеньяне, который ежегодно проходит в КНДР в честь дня рождения Ким Ир Сена, первого руководителя страны.

Напомним, что ансамбль «Италмас» был создан в 1936 году. 40 лет им руководил Анатолий Мамонтов, скончавшийся в апреле прошлого года.