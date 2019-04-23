В Ижевске ушел из жизни почетный руководитель ансамбля «Италмас» Анатолий Мамонтов

Почетный гражданин Удмуртии, бывший худрук академического ансамбля песни и танца республики «Италмас» Анатолий Мамонтов скончался в возрасте 82 лет.

Он руководил коллективом более 40 лет, напоминает ИА «Удмуртия».

Прощание с артистом пройдет 25 апреля в здании Русского драматического театра с 10:00 до 10:45. В 12:00 состоится отпевание в Александро-Невском соборе, передает пресс-служба правительства региона.

«Глава Удмуртской Республики, правительство Удмуртской Республики выражают глубокое соболезнование родным и близким Анатолия Васильевича Мамонтова и разделяют с ними боль невосполнимой утраты», — отмечается в сообщении.