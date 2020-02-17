Татарстанские дайверы отметили 30-летие МЧС погружением на дно Голубого озера — видео

В воскресенье, 16 февраля, члены клуба подводного плавания «Бентос» и сотрудник центрального аппарата татарстанского главка МЧС России Виктор Сорокин совершили погружение в Голубое озеро с флагом в честь 30-летия «чрезвычайного» ведомства.

«Свое погружение мы посвящаем пожарным и спасателям, которые, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения людей», — передает слова Сорокина пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Клуб «Бентос» был основан в 1978 году на базе Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). Отмечается, что в него входили многие пожарные и спасатели.

Совершив своеобразный круг почета с флагами 30-летия МЧС России и КГМУ, дайверы вернулись на поверхность. Юбилейный флаг МЧС передали представителям Казанского пожарно-спасательного гарнизона.