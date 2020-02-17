Бекмамбетов о вертикальном формате фильма про Девятаева: «Я всю свою жизнь иду поперек»
Режиссер фильма о побеге советского летчика Михаила Девятаева из концлагеря Тимур Бекмамбетов рассказал, почему решил снимать картину в инновационном вертикальном формате.
«Я всю свою жизнь иду поперек. Это во-первых. А во-вторых, именно для истории Девятаева нужно снимать фильм вертикально, потому что этот герой никогда не падал духом, не сдавался. И вертикально этот фильм имеет художественное решение», — сказал он.
Ранее сообщалось, что съемки фильма про Михаила Девятаева пройдут в Казани в мае. Роль Девятаева играет российский актер Павел Прилучный.ОбществоКультура Татарстан
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