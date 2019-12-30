Казанцы вновь пожаловались на «карусели» 89-го автобуса

Читатели «Реального времени» пожаловались на спонтанное изменение автобуса маршрута №89. За последнюю неделю он несколько раз сворачивал в сторону ТЦ «Мега» после улицы Аделя Кутуя вместо поворота на улицу «Родина». Корреспондент издания также столкнулся с одним из таких случаев: при этом на улице Сахарова пассажирам предложили пересесть в другой автобус.

Изменения маршрута вызывали недовольство пассажиров автобуса, особенно проживающих в районе улицы Родина. Кондуктора объясняли изменения маршрутов пробками на этой улице.

В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана «Реальному времени» сообщили, что граждане уже поднимали этот вопрос в ноябре: тогда автобусы также сворачивали сразу в сторону улицы Сахарова и доставляли пассажиров в район ТЦ «Южный» «с оборотом», делая круг через улицу Фучика. Тогда это объяснили ДТП по маршруту автобуса, и добавили, что изменение маршрута было согласовано с диспетчерской.

— Каждый автобус идет строго по времени, которое утверждено в комитете по транспорту Казани. Первый автобус стоял в пробке, а этот автобус подъехал, получает не по своему времени. Поэтому пассажирам и было предложено пересесть в другой автобус. То есть пассажиры сразу смогли продолжить движение по маршруту, им не пришлось сидеть в автобусе и ждать, когда подойдет время движения по графику, — комментировали в ассоциации пересадку граждан в другой автобус.