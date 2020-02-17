Казанский «Зенит» подписал контракт с пациентом детского хосписа

«Зенит-Казань» объявил о подписании контракта с пациентом детского хосписа Ильдаром Гисматуллиным.

Соглашение с Ильдаром подписано в рамках благотворительной акции «Зенит-Казань» — 20 важных дел». Новый игрок уже провел тренировку с основным составом казанцев.

«Он преданный болельщик нашего клуба, и сегодня Ильдар становится полноправным игроком команды. Мы гордимся, что Ильдар стал частью нашей волейбольной семьи», — говорится в заявлении клуба.



Ильдар — «Ребенок доброй воли» казанского хосписа. Такое звание он получил за то, что сам помогает детям с ограниченными возможностями.