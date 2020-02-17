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Соцсети: под Казанью столкнулись две фуры

09:49, 17.02.2020
Соцсети: под Казанью столкнулись две фуры
Фото: @kazancatru

Сегодня утром под Казанью недалеко от развязки Новая Тура столкнулись два тягача. Сообщается, что авария обошлась без жертв, однако данных о пострадавших нет.

По данным соцсетей, авария произошла на 782 км трассы Москва — Уфа. По предварительной версии, водитель ГАЗ не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей фурой.

Ранее в Татарстане грузовик три дня пролежал в кювете после аварии.

ПроисшествияАвто Татарстан
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