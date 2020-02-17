Плющев про экс-вратаря «Ак Барса»: «Подъяпольский может повторить путь Кошечкина»

Бывший тренер «Ак Барса» и сборной России по хоккею Владимир Плющев сравнил вратаря «Северстали» Владислава Подъяпольского с голкипером «Металлурга» Василием Кошечкиным.

«В воротах у Череповца отмечу молодого Подъяпольского. Парень с характером, который проявил себя в прошлом сезоне в «Ак Барсе», а теперь доказал, что готов быть полноценным первым номером. Добрая половина побед клуба — заслуга Подъяпольского, решавшего исход матчей.

Для любого клуба важно, когда в его рядах есть талантливый голкипер, способный закрыть ворота на годы. В этом плане у «Северстали» появился фундамент для дальнейшего строительства. Как в свое время это произошло в Череповце с будущим олимпийским чемпионом Кошечкиным. Думаю, Подъяпольскому по силам повторить этот сценарий», — считает Плющев.

Напомним, Подъяпольский выступал за «Ак Барс» с 2017 года и покинул команду перед нынешним сезоном, подписав контракт с «Северсталью».