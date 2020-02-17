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Зеленодольский POZIS продает комплекс из 15 дачных летних домиков

07:23, 17.02.2020
Зеленодольский POZIS продает комплекс из 15 дачных летних домиков
Фото: stroytech-rt.ru

Завод POZIS продает турбазу «Волна». «РТ-Капитал», дочерняя структура «Ростеха», подготовила к реализации данный комплекс, расположенный недалеко от пос. Васильево в Зеленодольском районе. На открытые торги вынесен комплекс из 15 дачных летних домиков, расположенных на едином земельном участке в 7,2 га, следует из опубликованного извещения компании.

Начальная стоимость туристической базы определена в 45,5 млн рублей, что в пересчете выходит примерно по 3 млн рублей за каждый домик. Организатор торгов не намерен дробить имущество на части и собирается продать комплекс единым лотом. Цена отсечения составила 34,2 млн рублей.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Бизнес Татарстан
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