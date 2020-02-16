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В Японии представили документальный фильм про Алину Загитову — видео

18:51, 16.02.2020 1
В Японии представили документальный фильм про Алину Загитову — видео
Фото: YouTube

Японский телеканал Asahi представил документальный фильм, посвященный олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Об этом сообщила фан-группа фигуристки в сети «ВКонтакте».

Фильм получил название «Королева Загитова: правда о карьере».

В течение часового просмотра были показаны тренировки фигуристки и ее жизнь вне соревновательного периода. Также в фильм вошли интервью с Загитовой и ее тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, ранее был анонсирован выход художественного фильма «Пальма» (6+) режиссера Александра Домогарова-младшего. В нем в нескольких эпизодах снимется Загитова вместе со своей собакой по кличке Масару.

СпортФигурное катание
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:44
    Матур кыз! Удачи ей по жизни!
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