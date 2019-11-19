Алина Загитова вместе со своей собакой Масару снимется в художественном фильме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снимется в художественном фильме. Об этом сообщается в «Инстаграм» фан-группы фигуристки.

Загитова вместе со своей собакой по кличке Масару снимется в нескольких эпизодах художественного фильма «Пальма» (6+) режиссера Александра Домогарова-младшего.

«Фильм основан на реальной истории о верной собаке Пальме, которая ждала своего хозяина в аэропорту. Алина Загитова и Масару появятся в нескольких сценах. Съемки будут проходить в России и в Японии», — говорится в сообщении группы.

«1977 год. Игорь Польский, улетая заграницу, вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе из-за отсутствия медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту, изо дня в день встречая прилетающие Ил-18 в надежде, что хозяин вернется. Со временем она становится своеобразным символом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей», — говорится в описании к фильму на сайте kinopoisk.

В фильме также снимутся такие актеры, как Виктор Добронравов, Ян Цапник, Павел Майков и Евгения Дмитриева, продюсер картины — Рубен Дишдишян.

Выход фильма в прокат ожидается в июне следующего года.