Синоптики Татарстана прогнозируют теплую погоду и сильный ветер

В понедельник, 17 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром может образоваться туман. Днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах метеорологи предсказывают гололед и метель.

Ветер южный, юго-западный; днем сильный порывами до 17-22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в республике будет колебаться от -4°С до +1°С. В Казани она останется в пределах 1 градуса выше или ниже ноля. В Набережных Челнах столбики термометров покажут от 0°С до -2°С.