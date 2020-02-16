В России появились три новые врачебные специальности

В России номенклатура медицинских специальностей Минздрава дополнена тремя новыми пунктами. Теперь в стране определены такие специальности как детская онкология-гематология, медицинская микробиология, а также физическая и реабилитационная медицина.

Главный внештатный детский специалист — гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев подчеркнул важность новой для РФ специальности, которая уже давно существует на Западе.

«Уже на эту позицию перешли Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения... Мы тоже очень хотели это сделать, это долгая история была», — приводит его слова ТАСС.

Гематолог — врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний крови, а также нарушений состояния крови при иных заболеваниях. Румянцев говорил о необходимости создания такой специальности более 5 лет назад. В статье 2014 года эксперт писал, что в России под «онкологом» понимают хирурга, а не «терапевта-онколога или клинического онколога, или химиотерапевта, или гематолога-онколога, который имеет общую терапевтическую подготовку».