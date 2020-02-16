Минниханов выложил фото с зимней рыбалки

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram снимки с зимней рыбалки. Совместно с владельцем группы «Агава» Владимиром Малыгиным им удалось наловить форели.

На одном из фото изображен Малыгин с пойманными рыбами. Пользователи удивляются где в Татарстане рыбаки смогли найти речную форель.

Президент Татарстана по традиции взял с собой на рыбалку и сына Искандера.

Напомним, что кроме сети строительных магазинов Малыгин развивает осетроводческий комплекс «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе РТ. В январе «Реальное время» писало, что бизнесмен планирует вложить в проект еще 1,3 млрд рублей.