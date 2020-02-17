На трассе в Татарстане дорогу автомобилям перегородили два оленя

Фото: Скриншот видео instagram.com

Двух оленей заметили автомобилисты на трассе Нурлат — Алексеевск, недалеко от Билярска в Татарстане. Видеозаписи с регистраторов один из автомобилистов выложил в соцсетях — на них видно, как животные вышли на дорогу с разных сторон и перегородили движение.

Отметим, что олени не испугались прибывших машин — их больше интересовала соль, которой, вероятно, покрыли дорогу против гололеда. На записи заметен также третий олень, но на дорогу он не пошел.

В животных пользователи опознали маралов — подвид настоящего оленя или благородного оленя. В 2017 году алтайских маралов в количестве 45 особей выпустили в государственном природном зоологическом заказнике «Билярский», расположенном в Азнакаевском и Алексеевском районах Татарстана, и за полтора года их численность возросла в полтора раза.