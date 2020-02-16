Скончалась медиаменеджер Гюзель Губейдуллина
Известный медиаменеджер, основатель онлайн-проектов о финансовых рынках Finparty.ru и Finbuzz.com Гюзель Губейдуллина скончалась в США.
О ее смерти сообщили в Facebook близкие медиаменеджера. Также в соцсети создали группу помощи семье Губейдуллиной — там опубликовано уже десятки сообщений о пожертвованиях и соболезнования на нескольких языках.
«На этой неделе мы потеряли нашего друга, коллегу, тетю, сестру, дочь... Очень неожиданно для всех мы должны попрощаться с Гюзель», — говорится в группе.
Причина смерти не называется. Одна из близких Губейдуллиной Асия Каплянян сообщила, что в последние годы Гюбейдуллина боролась с депрессией.
Справка
Гюзель Губейдуллина окончила факультет журналистики МГУ, работала в пресс-службе «Росгосстраха», была финансовым обозревателем газеты «Ведомости» и внештатным автором русскоязычной версии журнала Forbes. В 2010 году запустила онлайн-медиа о российском финансовом рынке Finparty.ru, в 2014 году ресурс был продан информационной группе Banki.ru. В 2015 году стала сооснователем медиа-проекта Finbuzz.com.
В последнее время жила в Сиэтле (штат Вашингтон, США).
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