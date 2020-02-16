Скончалась медиаменеджер Гюзель Губейдуллина

Фото: facebook

Известный медиаменеджер, основатель онлайн-проектов о финансовых рынках Finparty.ru и Finbuzz.com Гюзель Губейдуллина скончалась в США.

О ее смерти сообщили в Facebook близкие медиаменеджера. Также в соцсети создали группу помощи семье Губейдуллиной — там опубликовано уже десятки сообщений о пожертвованиях и соболезнования на нескольких языках.

«На этой неделе мы потеряли нашего друга, коллегу, тетю, сестру, дочь... Очень неожиданно для всех мы должны попрощаться с Гюзель», — говорится в группе.

Причина смерти не называется. Одна из близких Губейдуллиной Асия Каплянян сообщила, что в последние годы Гюбейдуллина боролась с депрессией.