В Башкирии на пожаре погибли двое мужчин

Фото: ГУ МЧС РФ по Башкирии

В деревне Абзаново в Башкирии произошел пожар в жилом секторе. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили двух погибших, мужчин 1958 и 1966 г.р.

Сообщение о пожаре поступило в 7 утра. На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение одноэтажного бревенчатого строения, переоборудованного для жилья размером 4 х 4 м.

Открытое горение ликвидировано в 7:40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.