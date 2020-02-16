В Татарстане выставили на продажу два рукописных Корана за 25 млн рублей

В Татарстане на Avito обнаружились два объявления о продаже рукописных экземпляров Корана. Первый из них был выставлен на этой неделе, заявленная цена экземпляра — 10 млн рублей.

Автор объявления утверждает, что издание написано в конце XVII века и находится в отличном для такого экземпляра состоянии.

Второй экземпляр выставлен на продажу в Набережных Челнах, за него просят 15 млн рублей. Автор объявления пишет следующее: «Владелец этого Корана прошел через многие войны, хранил его под сердцем и остался жив, передавая его своему сыну, ....Теперь Коран ищет своего ученика, передам Коран в добрые, верующие руки». Также он готов обменять издание на автомобиль или земельный участок.

Напомним, ранее в Казани выставили на продажу два столетних экземпляра Корана за меньшую сумму — в 70 тысяч рублей.