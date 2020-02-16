В Москве открылась персональная выставка художницы из Казани

Фото: пресс-служба полпредства РТ в РФ

В Московском доме национальностей на этой неделе открылась персональная выставка татарстанской художницы Полины Илюшкиной «С мольбертом по земному шару».

Тематикой выставки стали буддистские и исламские страны Азии в живописи и графике. Художница представила картины, написанные в период с 2011 по 2019 годы в различных азиатских странах.

Как отмечает пресс-служба полпредства Татарстана в РФ, сюжеты некоторых работ непосредственно связаны с Татарстаном, в частности, на выставке представлена картина «Путь веры. Храм всех религий в Казани».

Выставка продолжит свою работу до 25 февраля.