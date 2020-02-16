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В Москве открылась персональная выставка художницы из Казани

09:52, 16.02.2020 1
В Москве открылась персональная выставка художницы из Казани
Фото: пресс-служба полпредства РТ в РФ

В Московском доме национальностей на этой неделе открылась персональная выставка татарстанской художницы Полины Илюшкиной «С мольбертом по земному шару».

Тематикой выставки стали буддистские и исламские страны Азии в живописи и графике. Художница представила картины, написанные в период с 2011 по 2019 годы в различных азиатских странах.

Как отмечает пресс-служба полпредства Татарстана в РФ, сюжеты некоторых работ непосредственно связаны с Татарстаном, в частности, на выставке представлена картина «Путь веры. Храм всех религий в Казани».

Выставка продолжит свою работу до 25 февраля.

Справка

Полина Илюшкина родилась в Казани. В 2009 году окончила в КХУ им. Н.И. Фешина, в 2015 — МГАХИ им. В.И. Сурикова.

Является членом Союза художников России, лауреатом международных фестивалей, участником академических, международных, всероссийских выставок.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:58
    Женщины в длинных платьях особенно красивы.
    Как бы не обвинили в "сексизме"...
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