В Москве открылась персональная выставка художницы из Казани
В Московском доме национальностей на этой неделе открылась персональная выставка татарстанской художницы Полины Илюшкиной «С мольбертом по земному шару».
Тематикой выставки стали буддистские и исламские страны Азии в живописи и графике. Художница представила картины, написанные в период с 2011 по 2019 годы в различных азиатских странах.
Как отмечает пресс-служба полпредства Татарстана в РФ, сюжеты некоторых работ непосредственно связаны с Татарстаном, в частности, на выставке представлена картина «Путь веры. Храм всех религий в Казани».
Выставка продолжит свою работу до 25 февраля.
Справка
Полина Илюшкина родилась в Казани. В 2009 году окончила в КХУ им. Н.И. Фешина, в 2015 — МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Является членом Союза художников России, лауреатом международных фестивалей, участником академических, международных, всероссийских выставок.
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