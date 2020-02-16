Новости общества

09:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На реконструкцию светофоров в Казани потратят 55 млн рублей

07:40, 16.02.2020
На реконструкцию светофоров в Казани потратят 55 млн рублей

«Главтатдортранс» собирается направить 55,3 млн рублей на реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани. Электронный аукцион объявили 7 февраля, заявки принимаются до 17-ого числа, аукцион состоится тогда же.

Работы должны быть выполнены с 15 марта по 23 сентября 2020 года. Речь идет об установке и модернизации светофорных объектов для беспрепятственного проезда транспорта и перехода пешеходов на перекрестках. Всего модернизация затронет 46 объектов.

В частности, реконструкция затронет пересечения с перпендикулярными улицами Булака, улиц Салимжанова, Павлюхина, Оренбургского тракта, Тихомирнова, Щербаковского переулка, Сибгата Хакима, а также отдельных светофоров на Бутлерова, Пушкина, Университетской и Островского, на пересечении улиц Батурина и Большой Красной.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров