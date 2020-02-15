Дмитрий Квартальнов: «Довольны победой над «Спартаком», сработала концовка третьего периода»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над московским «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, довольны победой концовка третьего периода сработала. Радует, что и в прошлой игре в концовке забили гол, с Омском в последнюю минуту убежали, здесь сработали неплохо. А так хорошая энергичная игра была», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

После этой победы «Ак Барс» укрепил свое лидерство в Восточной конференции. До конца регулярного первенства казанцам осталось провести 5 матчей, 4 из которых пройдут дома в Казани.

После 57 сыгранных матчей, «Ак Барс» опережает идущего вторым омский «Авангард» на пять очков.